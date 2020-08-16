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Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа

Мир, Воскресенье 16 августа 2020 11:38
Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа
Фото: вакцина (pharma.net.ua)
Автор: РБК-Украина

Таким образом планируют уменьшить нагрузки на больницы

Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа к предстоящему сезону этой болезни. Таким образом власти надеются предотвратить кризис в больницах, который может быть вызван зимней волной COVID-19.

Об этом сообщает Euronews.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), производство увеличилось на 11 процентов только в США, при этом в этом сезоне будет произведено 194-198 миллионов доз.

Одна из наибольших сеть аптек CVS, где вакцины продаются без рецепта, заказала в два раза больше доз, чем в 2019 году, или 18 миллионов.

Производитель Seqirus ожидает увеличения производства на 15% (60 миллионов доз), как и Sanofi (80 миллионов доз по сравнению с 70 млн).

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о четырех штаммах вируса гриппа, которые, скорее всего, будут циркулировать следующей зимой в северном полушарии.

Напомним, в Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре или ноябре; предполагается, что она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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