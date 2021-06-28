Світові фондові ринки реагують падінням на сплеск випадків COVID-19

Індекс MSCI All Country World Index, який відстежує акції в 49 країнах, знизився на 0,1% в Лондоні.

Фондові ринки в усьому світі минулого тижня і досягли рекордних висот, оскільки побоювання з приводу майбутнього посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США пішли на спад. Проте в понеділок зростаюче занепокоєння з приводу поширення Delta-варіант вірусу COVID-19 змусило фондовий ринок знижуватися.

"У Європі швидке поширення дуже заразного варіанту Delta вимальовується на початку туристичного періоду", - сказала Софі Гріффітс, аналітик ринку OANDA, зазначивши, що європейські лідери погодилися посилити координацію обмежень на поїздки після попередження канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Хоча ніяких змін в правилах не було узгоджено, ця заява може відкрити шлях більшій кількості країн наслідувати прикладу Німеччини і перешкодити британським туристам подорожувати до Європи цього літа. Це стане серйозним ударом для авіакомпаній, туристичних компаній і компаній", - додав він.

Інвестори стурбовані сплеском коронавірусних інфекцій в Азії через те, що Сідней опинився в карантині після того, як різко збільшилася кількість випадків, пов'язаних з дуже заразним штамом Delta.

Індонезія бореться з рекордною кількістю випадків зараження, в той час як ізоляція в Малайзії буде продовжена. Таїланд теж оголосив про нові обмеження в Бангкоку та інших провінціях.

Більш слабка, ніж очікувалося, інфляція в США і новини про двопартійну угоду про інфраструктуру США підвищили апетит до ризику минулого тижня. План інфраструктури оцінюється в 1,2 трильйона доларів на вісім років, з яких 579 мільярдів доларів - це нові витрати.

Ціни на нафту досягли, а потім відскочили від максимумів, які в останній раз спостерігалися в жовтні 2018 року, Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 76,01 долара за барель, в той час як нафта в США впала на 0,1% до 73,97 долара за барель.