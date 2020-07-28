Світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу, - ООН

Пандемія коронавірусу завдала світовому туризму збитків на 320 млрд доларів. Тільки в травні 2020 року кількість міжнародних туристів скоротилася на 98% порівняно з травнем попереднього року.

Про це йдеться в публікації Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

За оцінками UNWTO, збиток від пандемії вже в три рази перевищив наслідки глобальної економічної кризи 2009 року для світового туризму. Повідомляється, що майже повне закриття кордонів призвело до падіння туристичних потоків на 98% в травні 2020 року.

"Це призвело до скорочення числа туристів на 300 млн туристів і втрати 320 млрд доларів міжнародних туристичних надходжень", - йдеться в повідомленні.

Також в UNWTO відзначають, що різке скорочення світового туризму залишило мільйони людей без засобів до існування, у тому числі жителів країн, що розвиваються. Більшість членів експертної групи з туризму очікують на відновлення міжнародного туризму до другої половині 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна тимчасово вводить безвізовий режим для туристів з Китаю.

Раніше у Всесвітній туристичній організації прогнозували, що цього року глобальний туризм скоротиться на 70% порівняно з минулим роком.