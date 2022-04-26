СБ прогнозує рекордні ціни на продовольство і паливо через вторгнення Росії в Україну

Російське вторгнення в Україну завдало серйозного удару по товарних ринках, змінивши глобальні моделі торгівлі, виробництва і споживання. Світовий банк вважає ціни будуть зберігатися на історично високому рівні до кінця 2024 року.

Як зазначається у звіті, зростання цін на енергоносії за останні два роки стало найбільшим з часів нафтової кризи 1973 року. Підвищення цін на продовольчі товари, великими виробниками яких є Росія і Україна, і добрива, виробництво яких залежить від природного газу, було найбільшим з 2008 року.

"В цілому, це найбільший товарний шок, який ми зазнали з 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється різким введенням обмежень на торгівлю продуктами харчування, паливом і добривами", - сказав Індерміт Гілл, віце-президент Світового банку

Прогнозується, що ціни на пшеницю зростуть більш ніж на 40%, досягнувши цього року рекордно високого рівня в номінальному вираженні. Це чинитиме тиск на економіки, що розвиваються, які залежать від імпорту пшениці, особливо з Росії та України. Прогнозується, що ціни на метали зростуть на 16% в 2022 році, а потім знизяться в 2023 році, але залишаться на підвищеному рівні.

Світовий банк очікує, що ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% в 2022 році, а потім знизяться в 2023 і 2024 роках.

Через перебої в торгівлі і видобутку, пов'язані з війною, очікується, що ціна сирої нафти марки Brent в середньому складе 100 доларів за барель в 2022 році, що стане найвищим рівнем з 2013 року і збільшиться більш ніж на 40% в порівнянні з 2021 роком. Очікується, що ціни знизяться до 92 доларів у 2023 році, що значно перевищує середній показник за п'ять років у розмірі 60 доларів барель.

Очікується, що європейські ціни на природний газ в 2022 році будуть в два рази вище, ніж в 2021 році, а ціни на вугілля, як очікується, будуть на 80% вище, причому обидва показники будуть на рекордно високому рівні.

Банк заявив, що ціни на сировинні товари знизяться лише незначно і в середньостроковій перспективі залишаться набагато вище середнього показника за останні п'ять років.

"У разі затяжної війни або додаткових санкцій щодо Росії ціни можуть бути ще вище і більш волатильними, ніж прогнозується в даний час", - йдеться в повідомленні.