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Світова фінансова система стабільна, але зростає уразливість, - МВФ

Світ , Вівторок 13 жовтня 2020 19:59
Світова фінансова система стабільна, але зростає уразливість, - МВФ
Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Максим Зайченко

Пандемія коронавірусу поки істотно не впливає на світову фінансову систему, але тривала рецесія чи політичні помилки можуть призвести до зростання уразливості в усьому світі.

Таку заяву зробили у вівторок у Міжнародному валютному фонді, передає агентство Reuters.

Найбільший у світі багатосторонній кредитор заявив, що деякі банківські системи можуть зіткнутися з дефіцитом капіталу, якщо економічний спад у цих регіонах продовжиться, а зростаючий борговий тягар як у приватному, так і в державному секторах може створити майбутні проблеми для фінансових ринків.

Враховуючи невизначеність щодо того, як швидко пандемія COVID-19 може бути взята під контроль, МВФ попередив, що політики повинні бути готові продовжувати надавати широку підтримку бізнесу і населенню і поступово послаблювати її тільки після того, як пандемія буде повністю взята під контроль.

"У міру того як економіка знову відкриється, адаптивна політика буде мати важливе значення для забезпечення того, щоб відновлення тривало і ставало стійким", - йдеться в доповіді МВФ про глобальну фінансову стабільність.

У МВФ також заявили, що компанії, які вже обтяжені дуже високим рівнем боргу, можуть почати стикатися з проблемами платоспроможності, якщо рецесія затягнеться.

"Великі компанії, що мають доступ до ринків капіталу, краще пристосовані до більш тривалого спаду, але малі та середні компанії, особливо в галузях, безпосередньо зачеплених блокуванням, більш уразливі", - йдеться в доповіді

Як тільки пандемія буде взята під контроль, політики повинні зосередитися на відновленні банківських сфер, а також на посиленні правил для небанківських установ

Нагадаємо, раніше Світовий банк прогнозував, що через коронавірус кількість бідних у світі збільшиться на 150 млн осіб.

Відзначимо, в березні 2020 року генсек Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа заявив, що пандемія коронавірусу викликала більший економічний шок, ніж глобальна криза 2008 року.

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