Миротворці на Донбасі повинні забезпечити виконання Мінських угод, - Гремінгер

Генсек ОБСЄ ще раз наголосив на готовності співпрацювати з ООН в Україні

Задачей миротворцев ООН на Донбассе должна быть реализация Минских договоренностей. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в выполнении Минских договоренностей сейчас наблюдается "застой".

"Если миротворческая операция поможет преодолеть тупик и реализовать Минские соглашения, я только буду "за". ОБСЕ была организацией, которая очень положительно отреагировала на эту идею", - сказал Гремингер.

Он также подчеркнул, что ОБСЕ выступила с идеей о совместной с ООН миссией, "операцию ООН-ОБСЕ".

"Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата мандата. Я хотел бы подчеркнуть одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - Минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого", - сказал Гремингер.

Напомним, в феврале генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявлял, что ОБСЕ готова сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям по урегулированию ситуации на Донбассе.

РБК-Украина писало, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала поиск мирного решения конфликта на Донбассе приоритетом работы ОБСЕ.