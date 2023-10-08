Миротворцы ООН усилили патрулирование вдоль ливано-израильской границы

Об этом заявил официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности, учитывая угрозу ракетных обстрелов", - отметил Тененти.

По его словам, командование сил с самого начала вчерашних событий в Газе находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать "недоразумений".

"Наша основная цель - поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения", - подчеркнул он.

Что происходит в Израиле

Вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

По предварительным данным, среди жертв нападения на Израиль одна гражданка Украины. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эта информация еще проверяется.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.