Миротворческие силы в Украине будут включать авиацию и флот союзников, - Bloomberg

Премьер-министр Британии Кир Стармер 20 марта провел закрытую встречу военных руководителей ряда стран по миротворческим силам в Украине.

Как сообщает издание, около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой коалиции миротворческих сил в Украине. Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также участвовали в переговорах.

Однако, как отмечает Bloomberg, непонятно, какие действия страны смогут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и американской армии.

Министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что дискуссии будут сосредоточены на том, где будут размещены определенные средства, такие как самолеты Typhoon, как их можно будет заправлять и обслуживать, и как они будут сочетаться с ресурсами, предложенными другими союзниками.

По данным издания, согласно планам Европы, авиация союзников должна базироваться в Польше и Румынии. Также возможно патрулирование Черного моря кораблями и тральщиками.

В то же время британские и французские силы могут разместиться в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины.