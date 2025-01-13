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В Мирнограде РФ ударила по критической инфраструктуре

Понедельник 13 января 2025 12:11
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В Мирнограде РФ ударила по критической инфраструктуре Фото: последствия обстрела Мирнограда (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в воскресенье, 12 января, ударила по критической инфраструктуре города Мирноград. Там начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в воскресенье, 12 января россияне обстреляли город Мирноград, что в Донецкой области. Они попали в объект критической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.

Пожарные оперативно локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров. Однако из-за повторного обстрела вынуждены были прекратить работы.

Фото: последствия обстрела Мирнограда (t.me/dsns_telegram)

В тот же день российская армия ударила и по Краматорску. Там возникли пожары на территории местного предприятия. Спасатели ликвидировали огонь, который охватил площадь 220 квадратных метров.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, что российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Россияне все еще имеют целью выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но пока им это не удается.

Стоит заметить, что Россия не впервые обстреливает Мирноград. Например, в сентябре россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара, захватчики снова ударили по территории местного рынка.

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