Главная » Новости » Война в Украине

Рекорд военных преступлений РФ в Украине совпал с появлением амнистии в плане США

Понедельник 24 ноября 2025 08:10
Рекорд военных преступлений РФ в Украине совпал с появлением амнистии в плане США Фото: в Украине назвали рекорд преступлений РФ, в то время как США включили амнистию в "мирный план" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Украине зафиксировано более 178 тысяч военных преступлений на фоне переговоров по мирному плану Трампа и возможной амнистии для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.

Так, как пишет издание, украинский прокурор Виталий Довгаль в программе 60 Minutes телеканала CBS, сюжет которой вышел в эфир 23 ноября заявил, что Украина официально расследует более 178 000 возможных военных преступлений России.

Это заявление прозвучало именно тогда, когда Киев и Вашингтон вели интенсивные переговоры по спорному 28-пунктному мирному плану Дональда Трампа, который в первоначальном варианте предусматривал существенные уступки России.

Масштабы российских преступлений беспрецедентны

По словам Довгаля, по состоянию на начало осени в Украине было открыто 178 391 уголовное производство по военным преступлениям, совершенным российской армией с начала полномасштабного вторжения. Такой объем дел, по данным CBS, фактически делает Украину "крупнейшим местом преступности в мире" - выражение, которое прозвучало в сюжете журналиста Скотта Пелли.

Пелли напомнил, что в прошлом году он встретился с Владимиром Зеленским на детской площадке в Киеве, где российская ракета унесла жизни девяти детей и 10 взрослых. Журналист отметил, что это лишь один из "многих смертельных ударов", которые легли в основу многочисленных уголовных производств.

Мирный план Трампа: требование амнистии вызывает шок

Раскрытие количества военных преступлений совпало с переговорами Киева и Вашингтона по мирному плану Трампа, который состоит из 28 пунктов и предусматривает:

  • передачу России дополнительных территорий;
  • полную амнистию для российских военных, обвиняемых в военных преступлениях;
  • замораживание конфликта на условиях, выгодных Кремлю.

Именно требование амнистии стало одним из самых противоречивых пунктов, ведь оно противоречит украинскому законодательству, международному праву и ожиданиям общества, которое пережило массовые преступления оккупантов.

Содержит ли амнистия обновленный план

В совместном воскресном заявлении США и Украины о "существенном прогрессе" в переговорах не уточняется, осталось ли требование амнистии в обновленной версии плана. Стороны лишь подтвердили, что продолжают консультации по деталям документа.

Украина неоднократно заявляла, что не примет никаких решений, которые позволят избежать ответственности за массовые зверства - от Бучи до Краматорска.

Сейчас международные правозащитные организации уже задокументировали тысячи случаев пыток, убийств мирных жителей, насильственных депортаций и ударов по гражданской инфраструктуре. Расследования продолжаются во всех областях Украины, где проходили или проходят боевые действия.

Украина подчеркивает: ни один мирный план не может противоречить праву на справедливость для жертв войны.

Напомним, в воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.

По итогам переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

