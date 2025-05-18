Переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне между Украиной, США и представителями Европы прошли переговоры по завершению войны. Изначально она планировалась на высоком уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал ее. В связи с этим уровень делегации снизили.

В СМИ сообщалось, что Рубио решил бойкотировать переворы в Лондоне, поскольку Зеленский отказался отказался от ключевого предложения США - признание оккупированного украинского Крыма частью России.

Тем не менее в преддверии встречи сообщалось, что на ней Украина, США и Европа должны выработать единую позицию по завершению войны в Украине.

Переворы в Стамбуле и прекращение огня

В пятницу, 16 мая 2025 года, в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и Россией. На этой встрече стороны договорились об обмене пленных в формате 1000 на 1000 и новой встречи, которая, скорее всего будет в июне.

Также было анонсировано, что каждая из сторон подготовит свое видение прекращения огня. Вчера госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что каждая из сторон будет готовить соответствующие варианты.

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