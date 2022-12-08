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Мирное время в Украине может наступить в следующем году, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, - это №1", - добавил президент.

Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.

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Владимир Зеленский