Перемирие на 30 дней, фактор Курска и вступление в НАТО: главное из интервью Сибиги

Встреча в Джидде, подготовка к временному перемирию, европейский контингент в Украине, красные линии, НАТО, отношения с США – об этом РБК-Украина пообщалось с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Коротко приводим основные заявления из интервью главы МИД для РБК-Украина.
"После этих переговоров мы вернулись к нормальному дипломатическому треку, двустороннему взаимодействию, дальнейшему диалогу на разных уровнях, включая самый высокий", – сказал Сибига. Кроме того, по словам министра, Украина смогла продемонстрировать всему миру, что хочет завершения войны - тогда как страна-агрессор хочет ее продолжения.
"Мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", – сказал министр. Сибига отмечает, что Россия не должна выдвигать дополнительных условий, при которых она согласится на перемирие.
Также он добавил, что с учетом опыта "минских договоренностей" и перемирий на Донбассе, которые регулярно нарушала РФ, крайне важным является процесс мониторинга прекращения огня. "Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории", – сказал Сибига.
В практическом же плане мониторинг за соблюдением перемирия будет проводиться и с помощью беспилотных систем, которые за последние годы очень развила Украина.
По мнению Сибиги, даже учитывая последние события в Курской области, Курщина до сих пор остается важным фактором. "Курск и в дальнейшем остается важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира", – сказал министр.
"Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей. Детали – это география, количество, мандат", – сказал Сибига. На уточнение о роли Соединенных Штатов в реализации этой идеи, министр подчеркнул "критическую важность" американского участия.
По словам Сибиги, Украину не устроит только факт отсутствия боевых действий –зато главной целью будет обеспечением действительно длительного и справедливого мира, подчеркнул глава МИД.
Глава МИД выделил несколько фундаментальных вещей, по которым Украина точно не будет уступать ни на каких переговорах. В частности, это территориальная целостность и суверенитет. "Никогда Украина не признает оккупированных территорий", – подчеркнул Сибига.
Второй аспект – Россия не должна иметь права вето на право Украины выбирать для себя международные союзы: ЕС и НАТО.
"Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений относительно силы нашей армии, наших возможностей", –сказал глава МИД, добавив, что западные партнеры Украины знают об этих украинских принципах.
"НАТО не может быть снято с повестки дня", – заверил Сибига. По словам министра, среди стран-членов Альянса сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО, однако эта цель остается в украинской Конституции. "Наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", – сказал глава МИД.
Среди других конкретных гарантий безопасности Сибига указал патрулирование союзниками украинского воздушного пространства, поддержка украинской оборонной индустрии, производство артиллерии и снарядов, приоритет – системы ПВО.
Напомним, встреча украинской и американской делегацией в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялась 11 марта. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, Украину – глава ОП Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.
По ее итогам Украина согласилась на предложение США о временном перемирии на 30 дней и ждет реакции со стороны РФ.
Ранее источники РБК-Украина поделились подробностями того, как проходили переговоры в Джидде за закрытыми дверями.
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