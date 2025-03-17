Перемирие на 30 дней, фактор Курска и вступление в НАТО: главное из интервью Сибиги

Встреча в Джидде, подготовка к временному перемирию, европейский контингент в Украине, красные линии, НАТО, отношения с США – об этом РБК-Украина пообщалось с министром иностранных дел Андреем Сибигой .

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О переговорах в Джидде

"После этих переговоров мы вернулись к нормальному дипломатическому треку, двустороннему взаимодействию, дальнейшему диалогу на разных уровнях, включая самый высокий", – сказал Сибига. Кроме того, по словам министра, Украина смогла продемонстрировать всему миру, что хочет завершения войны - тогда как страна-агрессор хочет ее продолжения.

О перемирии

"Мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", – сказал министр. Сибига отмечает, что Россия не должна выдвигать дополнительных условий, при которых она согласится на перемирие.

Также он добавил, что с учетом опыта "минских договоренностей" и перемирий на Донбассе, которые регулярно нарушала РФ, крайне важным является процесс мониторинга прекращения огня. "Нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории", – сказал Сибига.

В практическом же плане мониторинг за соблюдением перемирия будет проводиться и с помощью беспилотных систем, которые за последние годы очень развила Украина.

О Курской области

По мнению Сибиги, даже учитывая последние события в Курской области, Курщина до сих пор остается важным фактором. "Курск и в дальнейшем остается важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира", – сказал министр.

О европейском контингенте

"Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей. Детали – это география, количество, мандат", – сказал Сибига. На уточнение о роли Соединенных Штатов в реализации этой идеи, министр подчеркнул "критическую важность" американского участия.

По словам Сибиги, Украину не устроит только факт отсутствия боевых действий –зато главной целью будет обеспечением действительно длительного и справедливого мира, подчеркнул глава МИД.

О красных линиях

Глава МИД выделил несколько фундаментальных вещей, по которым Украина точно не будет уступать ни на каких переговорах. В частности, это территориальная целостность и суверенитет. "Никогда Украина не признает оккупированных территорий", – подчеркнул Сибига.

Второй аспект – Россия не должна иметь права вето на право Украины выбирать для себя международные союзы: ЕС и НАТО.

"Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений относительно силы нашей армии, наших возможностей", –сказал глава МИД, добавив, что западные партнеры Украины знают об этих украинских принципах.

О НАТО

"НАТО не может быть снято с повестки дня", – заверил Сибига. По словам министра, среди стран-членов Альянса сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО, однако эта цель остается в украинской Конституции. "Наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", – сказал глава МИД.

Среди других конкретных гарантий безопасности Сибига указал патрулирование союзниками украинского воздушного пространства, поддержка украинской оборонной индустрии, производство артиллерии и снарядов, приоритет – системы ПВО.