Перемир'я на 30 днів, фактор Курська та вступ в НАТО: головне з інтерв'ю Сибіги

Зустріч в Джидді, підготовка до тимчасового перемир'я, європейський контингент в Україні, червоні лінії, НАТО, відносини зі США – про це РБК-Україна поспілкувалося з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою .

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Про переговори в Джидді

"Після цих перемовин ми повернулися до нормального дипломатичного треку, двосторонньої взаємодії, подальшого діалогу на різних рівнях, включаючи найвищий", – сказав Сибіга. Крім того, за словами міністра, Україна змогла продемонструвати всьому світу, що хоче завершення війни – натомість країна-агресор хоче її продовження.

Про перемир'я

"Ми говоримо про тимчасове перемир'я. Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – сказав міністр. Сибіга наголошує, що Росія не має висувати додаткових умов, за яких вона погодиться на перемир'я.

Також він додав, що з урахуванням досвіду "мінських домовленостей" і перемир'їв на Донбасі, які регулярно порушувала РФ, вкрай важливим є процес моніторингу припинення вогню. "Нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю. Напевно він має бути також з міжнародною компонентою. Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території", – сказав Сибіга.

В практичному ж плані моніторинг за дотриманням перемир'я буде проводитись і за допомогою безпілотних систем, які за останні роки дуже розвинула Україна.

Про Курську область

На думку Сибіги, навіть з огляду на останні події в Курській області, Курщина досі лишається важливим фактором. "Курськ і надалі залишається важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру", – сказав міністр.

Про європейський контингент

"Ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей. Деталі – це географія, кількість, мандат", – сказав Сибіга. На уточнення про роль Сполучених Штатів у реалізації цієї ідеї, міністр підкреслив "критичну важливість" американської участі.

За словами Сибіги, Україну не влаштує лише факт відсутності бойових дій – натомість головною метою буде забезпеченням справді тривалого і справедливого миру, наголосив голова МЗС.

Про червоні лінії

Голова МЗС виділив декілька фундаментальних речей, якими Україна точно не буде поступатися на жодних переговорах. Зокрема, це територіальна цілісність та суверенітет. "Ніколи Україна не визнає окупованих територій", – наголосив Сибіга.

Другий аспект – Росія не повинна мати права вето на право України обирати для себе міжнародні союзи: ЄС і НАТО.

"Третє, не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей", – сказав голова МЗС, додавши, що західні партнери України знають про ці українські принципи.

Про НАТО

"НАТО не може бути знято з порядку денного", – запевнив Сибіга. За словами міністра, серед країн-членів Альянсу зараз немає консенсусу щодо вступу України в НАТО, однак ця мета залишається в українській Конституції. "Найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО", – сказав голова МЗС.

Серед інших конкретних гарантій безпеки Сибіга вказав патрулювання союзниками українського повітряного простору, підтримка української оборонної індустрії, виробництво артилерії та снарядів, пріоритет – системи ППО.