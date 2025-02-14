Мирная сделка по Украине шокирует многих, - вице-президент США

"Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", - сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку "с шорами на глазах" и заявит "Все вопросы на столе, давайте заключим сделку".

Вэнс также заявил, что Трамп может изменить свою позицию в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.

"Президент Трамп мог бы сказать: послушайте, мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть этот вопрос на обсуждение, если русские не будут хорошими партнерами по переговорам или если есть вещи, которые очень важны для украинцев, которые мы, возможно, захотим убрать со стола", - добавил он.

Мирные переговоры

Напомним, президент Дональд Трамп анонсировал встречу 14 февраля представителей США, Украины и Росси на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Трамп заявил, что представители США, Украины и России на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности США увеличить санкционное давление на Россию и допустил отправку в Украину американских военнослужащих. По его словам, это возможно, если Владимир Путин не захочет заключить соглашение о "справедливом" мире.