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В Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Миргороде Полтавской области сегодня, 28 декабря, днем местные жители услышали взрыв. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Официальные источники пока не подтверждали взрыв в городе и не называли его причин. 

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

В то же время Воздушные силы перед взрывом писали о том, что в направлении Полтавской области через Сумскую область летит управляемая авиационная ракета.

Жителей Миргорода в ВС призывали пройти в укрытие. 

Ракетные удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют управляемые авиационные ракеты в попытках нанести удары по Украине. 

Часто их пуски фиксируют в направлении Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны обычно сбивают цели. 

К примеру, 26 декабря украинские защитники сбили сразу две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области

 

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