В Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Миргороде Полтавской области сегодня, 28 декабря, днем местные жители услышали взрыв. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Официальные источники пока не подтверждали взрыв в городе и не называли его причин.
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В то же время Воздушные силы перед взрывом писали о том, что в направлении Полтавской области через Сумскую область летит управляемая авиационная ракета.
Жителей Миргорода в ВС призывали пройти в укрытие.
Напомним, российские оккупанты регулярно применяют управляемые авиационные ракеты в попытках нанести удары по Украине.
Часто их пуски фиксируют в направлении Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны обычно сбивают цели.
К примеру, 26 декабря украинские защитники сбили сразу две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.