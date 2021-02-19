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У світі зробили вже понад 193 млн COVID-щеплень

Автор: Андрій Козловський

У світі станом на ранок 19 лютого зробили вже понад 193 млн щеплень проти коронавірусу. Загалом вакцинація розпочалась у 87 країнах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, серед усіх країн, де розпочалась вакцинація проти коронавірусу, лідерами за кількістю введених доз є США (59 млн доз), Китай (40,5 млн доз), країни ЄС (24,3 млн доз), Великобританія (17 млн доз) та Індія (9,8 млн доз).

Водночас лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Сейшельські острови (63,91), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).

Нагадаємо, напередодні вакцинація почалася вже в Зімбабве. Щеплення в країні роблять препаратом компанії Sinovac, 200 тисяч доз якого їм подарував уряд Китаю.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни віддавати вакцини від коронавірусу для розподілу через механізм COVAX. Замість прямих поставок в інші держави.

Крім того, Сполучені Штати Америки збільшать у два рази внески в міжнародну ініціативу вакцинації проти коронавірусу COVAX. Внески будуть збільшені з 2 до 4 млрд доларів.

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