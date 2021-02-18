ВООЗ закликала ділитися COVID-вакциною через COVAX, а не віддавати безпосередньо країнам

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни віддавати вакцини від коронавірусу для розподілу через механізм COVAX. Замість прямих поставок в інші держави.

Він зазначив, що розподіл вакцини через COVAX створить баланс в питанні розподілу вакцини, чого немає, коли країни віддають партії сусіднім державам або тим, з якими у них хороші відносини.

"Якщо розподіл вакцини йде через COVAX, можна домогтися баланс в цьому, адже це йде цільове пожертвування на користь всім країнам", - сказав Теодор.