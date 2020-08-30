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В Україні майже 2100 нових випадків коронавірусу за добу

Україна, Неділя 30 серпня 2020 09:06
В Україні майже 2100 нових випадків коронавірусу за добу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 2096 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень підтвердили у Харківській, Львівській і Одеській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

За весь час в Україні підтвердили 119 074 випадків COVID-19. При цьому 56 734 особи вже побороли хворобу, з яких 596 - за вчора.

Померли від коронавірусу 2527 людини, з яких 35 - за останні 24 години.

Найбільше нових випадків за добу в Харківській (+198), Львівській (+188) та Одеській (+173) областях.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу", що українська влада не буде йти за сценарієм повної зупинки економіки в разі другої хвилі коронавірусу; у держави немає ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу.

Відзначимо, 29 серпня в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

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