У Франції парламентарій захворів на коронавірус

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з проблемами дихальних шляхів

У Франції коронавірусом заразився депутат французької Національної асамблеї парламенту. Про це повідомляє радіо France Bleu.

Як наголошується, він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з проблемами дихальних шляхів. Останній раз депутат був присутній на зборах парламенту 25 лютого.

Крім того, коронавірус був виявлений у співробітника парламентського буфета. Він знаходиться на домашньому карантині.

Нагадаємо, китайська влада заявила, що очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня, попри зростання нових випадків інфікування.

Також повідомлялося, що в Ухані помер раніше вилікуваний від коронавірусу чоловік. Він помер від дихальної недостатності через п'ять днів після виписки з однієї з тимчасових лікарень, побудованих для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Крім цього РБК-Україна писало, що українська сторона вважає, що епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в Ухані. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова, в китайському Ухані знаходиться одна з секретних лабораторій F-4.