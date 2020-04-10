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У світі від коронавірусу померли понад 100 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 19:54
У світі від коронавірусу померли понад 100 тисяч осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Захворіли COVID-19 у світі понад 1,6 млн осіб

У світі кількість летальних випадків у зв'язку з коронавірусом COVID-19 перевищила 100 тисяч, заразилися більше 1,6 мільйона осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на даний статистики по розповсюдженню коронавіруса в світі Worldometers.

Згідно з даними, станом на 19:30 10 квітня у світі померли 100 260 осіб. За нинішні добу у світі підтвердили 4568 нових смертей від COVID-19. Найбільша кількість летальних випадків зафіксовано Італії (18 849), США (17 919), Іспанії (15 970) і Франції (12 210). При цьому за останню добу найбільша кількість нових смертей підтвердили в США (1228) і Великобританії (980).

Всього в світі заразилися коронавірусом 1 млн 647 тис. 635 осіб. Лідером за кількістю інфікованих COVID-19 є США - 478 109 осіб. Понад 100 тисяч випадків підтверджені в Іспанії - 157 053, Італії - 147 577, Німеччини - 119 624, і Франції - 117 749.

Вилікувалися від коронавіруса 369 116 пацієнтів. На даний момент є активними 1 млн 178 тис. 259 інфікованих, з них 49 723 в критичному стані.

Відзначимо, в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я було підтверджено 2203 випадку коронавірусу. За минулу добу зафіксували 311 нових випадків. Всього в країні станом на ранок 10 квітня померли 69 осіб з COVID-19, 61 українець видужав.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про уповільнення пандемії коронавірусу в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

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