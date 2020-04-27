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У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 3 млн

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 11:59
У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 3 млн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У світі від коронавірусу одужали майже 900 тис. осіб

Наразі у світі коронавірусною інфекцією заразилось більш як 3 млн людей. Про це повідомляє Worldometers.

Як повідомляється, у світі лабораторно підтвердили 3 млн 3 тис. 85 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з яких 882 552 пацієнти вже одужали та 207 090 померли. Також від коронавірусу в світі лікуються майже 2 млн людей, де 57 634 пацієнти в край важкому стані, а у 1 млн 855 809 людей коронавірусне захворювання проходить у легкій формі або у стані середньої тяжкості.

Крім того, найбільше випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в США - 987 322, на другому місці Іспанія - 226 629, далі йде Італія - 197 675 та Франція - 162 100.

Нагадаємо, Станом на 27 квітня в Україні налічується 9009 хворих коронавірусом. За минулу добу підтвердження отримали 392 випадки зараження. Також збільшилася кількість померлих від COVID-19 і становить 220 осіб. На сьогодні одужали 864 пацієнтів.

Також в Німеччині кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією перевищило 155 тис. осіб. З яких 1018 нових заражень зафіксовано за минулу добу. Крім того за останні 24 години в Німеччині померли 140 людей.

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