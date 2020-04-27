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В мире число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:59
В мире число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мире от коронавируса выздоровели почти 900 тыс. человек

Сейчас в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 3 млн человек. Об этом сообщает Worldometers.

Как сообщается, в мире лабораторно подтвердили 3 млн 3 тыс. 85 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из которых 882 552 пациенты уже выздоровели и 207 090 умерли. Также от коронавируса в мире лечатся почти 2 млн человек, где 57 634 пациенты в крайне тяжелом состоянии, а у 1 млн 855 809 человек коронавирусное заболевание проходит в легкой форме или в состоянии средней тяжести.

Кроме того, больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в США - 987 322, на втором месте Испания - 226 629, далее идет Италия - 197 675 и Франция - 162 100.

Напомним, по Состоянию на 27 апреля в Украине насчитывается 9009 больных коронавирусом. За минувшие сутки получили подтверждение 392 случаи заражения. Также увеличилось количество умерших от COVID-19 и составляет 220 человек. На сегодня выздоровели 864 пациента.

Также в Германии количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 155 тыс. лиц. Из которых 1018 новых заражений зафиксировано за минувшие сутки. Кроме того за последние 24 часа в Германии скончались 140 человек.

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