У світі COVID-19 захворіли вже понад 6 млн осіб

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В останні дні в Бразилії фіксують стабільно більше нових випадків, ніж у США

У світі кількість хворих коронавірусом COVID-19 перевищила 6 мільйонів осіб. Лідером залишаються США, хоча в останні в Бразилії стабільно фіксують найбільшу кількість нових захворювань.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО України.

за даними РНБО, станом на ранок 31 травня у США підтверджено 1 мільйон 770 тисяч 384 випадку коронавірусу. У Бразилії кількість хворих складає вже майже півмільйона людей - 498 440. У п'ятірку країн з найбільшою кількістю хворих входять також Росія (396 575), Великобританія (274 219) і Іспанія (239 228).

При цьому протягом останніх трьох днів у Бразилії стабільно фіксують найбільшу кількість нових випадків: 33 274 (30 травня), 26 928 (за 29 травня), 26 417 (28 травня).

Щодо летальних випадків, то в світі вже померли 369 274 людини. У США жертвами COVID-19 стали понад 103 тисяч чоловік.

Вилікувались у світі вже більше 2,5 мільйонів пацієнтів. При цьому на даний момент активними хворими все ще є 3 мільйони 129 тисяч 708 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 468 нових випадків коронавіруса, загальне число хворих складає більше 23 тисяч чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що на тлі пандемії COVID-19 США розірвали відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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Автор: Игорь Литвиненко