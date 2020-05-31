В мире COVID-19 заболели уже более 6 млн человек

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В последние дни в Бразилии фиксируют стабильно больше новых случаев, чем в США

В мире количество заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 6 миллионов человек. Лидером остаются США, хотя в последние в Бразилии стабильно фиксируют наибольшее количество новых заболеваний.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 31 мая в США подтверждено 1 миллион 770 тысяч 384 случая коронавируса. В Бразилии количество заболевших составляет уже почти полмиллиона человек - 498 440. В пятерку стран с наибольшим количеством больных входят также Россия (396 575), Великобритания (274 219) и Испания (239 228).

При этом на протяжении последних трех дней в Бразилии фиксируют стабильно самое большое количество новых случаев: 33 274 (за 30 мая), 26 928 (за 29 мая), 26 417 (за 28 мая).

Относительно летальных случаев, то в мире уже умерли 369 274 человека. В США жертвами COVID-19 стали более 103 тысяч человек.

Вылечились в мире уже более 2,5 миллионов пациентов. При этом на данный момент активными больными все еще являются 3 миллиона 129 тысяч 708 человек.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 468 новых случаев коронавируса, общее число больных составляет более 23 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что на фоне пандемии COVID-19 США разорвали отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Автор: Игорь Литвиненко