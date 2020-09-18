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У світі вже більше 950 тисяч смертей від коронавірусу

Автор: Инна Собора

Станом на ранок 18 вересня у світі від коронавірусу померли 950 555 людей. Всього коронавірусом заразилися понад 30,3 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometers.

Крім того, понад 22 млн людей вже здолали хворобу. Ще 7,3 млн випадків залишаються активними.

Найбільше заражених коронавірусом в США. Там хвороба дісталася до 6,8 млн людей. На другому місці Індія з понад 5,2 млн заражених. В трійці "лідерів" також впевнено тримається Бразилія, де заразилися понад 4,4 млн жителів країни.

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Найвища смертність від коронавірусу в США (202 тисяч) та Бразилії (135 тисяч).

Нагадаємо, в Індії за останню добу зареєстровано майже 100 тисяч заражених коронавірусом. Ще більше тисячі людей померли від цієї хвороби.

Раніше ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії.

Також в ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

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