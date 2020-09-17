В Індії за добу виявили майже 100 тисяч інфікованих COVID-19

Фото: коронавірус (freepik.com)

В Індії за добу зареєстровано майже 100 тисяч заражених коронавірусом. Ще більше тисячі людей померли від цієї хвороби.

Про це повідомляє The Guardian.

МОЗ Індії підтвердив, що число інфікованих за останню добу склало 97 894 людини, що збільшило загальну кількість хворих в цій країні до 5,1 млн.Очікується, що число хворих коронавірусом в Індії протягом декількох тижнів перевищить показники США, де вірус з початку пандемії виявили у понад 6,6 млн осіб.

Індійська опозиція після відновлення засідань парламенту звинуватила прем'єр-міністра Нарендру Моді в тому, що він не дав владі штатів часу на підготовку до боротьби з пандемією в березні, через що мільйони мігрантів залишилися без роботи.

Нагадаємо, раніше Індія почала тестувати вакцину від COVID-19 на людях.

Крім того, з початку пандемії коронавірус забрав життя понад 900 тисяч жителів планети.

Також ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії.