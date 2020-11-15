Світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року, - розробник вакцини BioNTech

Вакцина від коронавіруса дозволить світу повернутися до нормального життя вже до кінця 2021 року. Також ліки повинно знизити передання вірусу.

Про це заявив розробник вакцини і творець компанії BioNTech Угур Сахін.

Він очікує, що подальші результати досліджень доведуть, що вакцина допомагає знизити передання вірусу і це знизить кількість нових випадків зараження.

"Упевнений, що передача вірусу від людини до людини буде знижена завдяки такій ефективній вакцині. Можливо, зниження буде не на 90%, а на 50%, але це також може привести до різкого скорочення темпів поширення", - сказав Сахін.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на фінальну стадію підписання договору з американською компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижче ринкової.