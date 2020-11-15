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Мир вернется к обычной жизни к концу 2021 года, - разработчик вакцины BioNTech

Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также лекарство должно снизить передаваемость вируса.

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Об этом заявил разработчик вакцины и создатель компании BioNTech Угур Сахин.

Он ожидает, что дальнейшие результаты исследований докажут, что вакцина помогает снизить передаваемость вируса и это снизит количество новых случаев заражения.

"Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - сказал Сахин.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.

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