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Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на вакцину від COVID-19

Київ, Субота 14 листопада 2020 09:44
Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на вакцину від COVID-19
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна веде перемовини з усіма виробниками перспективних вакцин проти COVID-19

Україна вийшла на фінальну стадію підписання договору з американською компанією Pfizer на поставки вакцини від COVID-19. Також ведуться переговори з іншими виробниками.

Про це під час політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє прес-служба МОЗ.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я перебуває у постійному контакті з усіма виробниками вакцини проти COVID-19, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.

"Окрім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо перемовини і вже фактично на стадії підписання договорів із Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм", - сказав він.

За його словами, "питання вакцини проти COVID-19 для України - пріоритет на сьогодні для президента України, уряду та МОЗ".

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу приймуть 19 листопада. За його словами, Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну близько 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

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Новини України Суспільство ВакцинаCOVID-19Мінстерство охорони здоров'я України

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