Мир на умовах Росії може стати запрошенням до наступної війни, - Бербок

За її словами, припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.

"Нам ясно, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ані Україні, ані нам в Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - зазначила Бербок.

Вона підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.