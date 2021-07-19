Світ стає "червоним": Ізраїль посилює карантинні обмеження через "Дельту"

Уряд Ізраїлю прийняв рішення посилити карантинні обмеження на території країни. Відповідне рішення було прийнято на тлі стрімкого поширення штаму “Дельта” у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета.

За словами голови правління, в першу чергу, уряд країни зобов’язаний забезпечити населення Ізраїлю міцним й надійним захистом на тлі стрімкого поширення штаму коронавірусу "Дельти" у світі.

Нафталі Бенет закликає людей якнайшвидше виконати свій громадянський обов’язок та пройти повний курс вакцинування проти коронавірусу.

"Нині можуть бути вакциновані понад мільйон ізраїльтян, але вони ще не зробили щеплення. Ті, хто не пройшов вакцинацію, наражають на небезпеку себе, свої сім'ї, друзів, заробіток засобів існування і ставлять під загрозу початок навчального року", - відзначив прем’єр-міністр.

Зокрема, посадовець відзначив важливість носіння масок в закритих приміщеннях.

"Зрозумійте, одні лише вакцини не переможуть "Дельту". І одним лише носінням масок "Дельту" не подолати. "Дельту" перемагають вакцини плюс носіння масок", - зауважив Бенет.

Голова правління нагадав про вразливість людей старшого віку до коронавірусу й додав, що зустріч з особами літнього віку необхідно здійснювати на відкритому повітрі з дотриманням соціальної дистанції та гігієни.

"Починаючи з середи відвідування заходів, весіль, святкувань бар та бат-міцви буде дозволено вакцинованим, тим хто видужав і тим, хто надасть негативний результат ПЛР-тесту. Це обов'язок, а не рекомендації. Знаходження в самоізоляції - не рекомендація, а обов'язок", - зазначається на сторінці прем’єр-міністра Ізраїля.



Варто відзначити, що наразі уряд країни заздалегідь готує план для відкриття навчального року, через те, що система освіти Ізраїлю постраждала першою внаслідок пандемії коронавірусу торік.