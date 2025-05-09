Мир под вопросом? В Венгрии министр обороны попал в скандал из-за призыва к войне

Депутат Европарламента и глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обнародовал аудиозапись, на которой, вероятно, министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий рассказывал о решении правительства перейти к "нулевой фазе пути войны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Telex.
На аудиозаписи, датированной апрелем 2023 года, Кристоф Салай-Бобровницкий говорит о создании "сильной, боеспособной венгерской армии", что, по его словам, предполагает отказ от "ментальности мира". Упомянутая политика омоложения, которую официально подают как обновление командного состава, фактически оказывается попыткой заменить военных на более лояльных к режиму Орбана.
Петер Мадьяр утверждает, что правительство Орбана обманывает общество и пытается втянуть страну в войну,
"Пока правительство Орбана годами говорит о защите венгров, именно это правительство готово ради денег и власти пожертвовать безопасностью собственных граждан. Это не политическая ошибка. Это - преступление. Такое преступление, которому нет и не будет прощения", - заявил Мадьяр.
Сам же Салай-Бобровницкий не стал отрицать подлинность записи и заявил: "Я создаю армию, способную и готовую защитить страну с оружием в руках... Мир требует силы".
Эту ситуацию также прокомментировал руководитель канцелярии Орбана Гергели Гуляш, назвав запись "такой, что не выходит за пределы обычного". Он отметил, что в условиях непосредственной угрозы войны слова министра обороны "очевидны и правильны". В то же время Гуляш не уточнил, от чьего нападения собирается защищаться Венгрия.
Напомним, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области.
Их основные задачи заключались в сборе данных о военной безопасности региона, выявлении уязвимостей в наземной и воздушной обороне, а также в изучении настроений населения в случае потенциального вторжения со стороны Венгрии.
В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.
Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов.
В Венгрии заявляют, что с начала полномасштабной войны в Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причину нынешней "клеветнической кампании" против венгров там видят в неизменной позиции правительства: Будапешт отказывается передавать оружие Украине и продолжает настаивать на необходимости мирного урегулирования.
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