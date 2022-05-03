Світ відповість на застосування Росією хімзброї, - Міноборони США

У Міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.
"Використання Росією хімічної або біологічної зброї проти України, швидше за все, спричинить реакцію міжнародного співтовариства", - заявив глава оборонного відомства США.
Також він додав, що Росія може загострити конфлікт в Україні за допомогою кібератаки.
Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже розпочала підготовку до можливих хімічних атак в Україні.
Також ми писали, що США раніше попереджали українську сторону про можливість застосування РФ хімічних речовин в місті.
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