США попереджали Україну про готовність РФ застосувати хімзброю в Маріуполі. Атака не підтверджена

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Штати не підтвердили використання хімічної зброї в блокованому російськими військами Маріуполі, при цьому раніше попереджали українську сторону про ймовірність застосування РФ хімічні речовини в місті.

За словами спікера Держдепу, до сьогоднішнього дня їм була доступна "достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати отруйні речовини, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими отруйними речовинами", щоб послабити і вивести з ладу українських військових і цивільних в Маріуполі, послабити оборону міста.

"Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми збираємося поговорити з ними безпосередньо, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і щойно ми отримаємо додаткову достовірність, ми будемо в кращому становищі, щоб сказати, що це було або що це могло бути", - заявив Прайс.

Нагадаємо, 11 квітня з'явилася інформація про те, що російські окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Пізніше засновник полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранення отримали три бійці "Азова". Він уточнив, що постраждалі перебувають у задовільному стані.

Після цього президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Маріуполі та зазначив, що Захід обіцяв реагувати на застосування хімзброї жорсткіше.

У Великій Британії заявили, що працюють з партнерами над розслідуванням повідомлень про хіматаку в Маріуполі. У Пентагоні повідомили, що слідкують за ситуацією і поки не можуть підтвердити застосування військами РФ хімічної зброї в обложеному місті на Донбасі.