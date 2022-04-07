ВООЗ розробляє плани дій на випадок можливих хімічних атак в Україні

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що ВООЗ готується до можливих хімічних атак в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Враховуючи невизначеність поточної ситуації, немає жодних гарантій, що війна не стане гіршою. ВООЗ розглядає всі сценарії і готує запасні варіанти для різних ситуацій, в яких може постраждати народ України, починаючи від продовження лікування масових жертв і закінчуючи хімічними атаками", - заявив Клюге, не надавши більш докладної інформації.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні комплекти хімічного захисту.

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