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Світ ігнорує загрозу захоплення станції, - Данілов про візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не приніс бажаних результатів. Світ продовжує ігнорувати загрозу захоплення станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова для Wirtualna Polska.

За словами Данілова, найбажанішим результатом візиту МАГАТЕ було б, якби Росія забрала свою зброю, вибухівку та пішла б з електростанції.

"Спочатку місія мала їхати в Енергодар через Росію, але ми протестували. Вона врешті проїхала Україною, але ми домовилися, що її супроводжуватимуть незалежні журналісти", - пояснює секретар РНБО.

Зрештою, як зауважив Данілов, окупанти не допустили журналістів до станції, а МАГАТЕ не зробило нічого корисного. Місія повинна була наполягати на тому, аби Росія дотримувалась домовленостей, а світ мав би інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від незалежних джерел.

"Світ нехтує загрозою захоплення Запорізької АЕС", - додав Данілов.

Данілов дорікнув світові за ігнорування злочинів Росії та нагадав про те, як країна-окупант забрала частину територій у Грузії у 2008 році, анексувала Крим у 2014 році та вбила майже 300 людей, які летіли в малайзійському Boeing 777.

"Це наслідки потурання терористам. Масштаби насильства зростають", - зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав терміново створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і пояснив, що вона не буде ідентична демілітаризації.

Після цього МАГАТЕ почало проводити відповідні консультації.

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