Українцям розповіли, як захистити себе від хімічної зброї

На тлі новин про те, що російські військові скинули на Маріуполь Донецькій області невідому отруйну речовину, українцям нагадали, як уберегти себе від хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Хімічна зброя вкрай шкідлива, а її використання не завжди вдається швидко визначити. Тому важливо стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації і чітко слідувати їх інструкціям. Такі повідомлення повинні містити:

оголошення про ознаки застосування хімічної зброї;

основні ознаки виявлених хімічних речовин;

територію їх застосування;

рекомендації щодо запобігання ураження та первинної допомоги;

способи звернення для постраждалих і номери екстрених служб;

вказівки для осіб, які потребують евакуації із зони ураження.

Базові повідомлення про хімічну тривогу загальні для всіх категорій хімічних речовин. Після підтвердження використання конкретних видів хімічної зброї, офіційні повідомлення і вказівки будуть деталізовані.

Ознаки застосування хімічної зброї

Якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій, звертайте увагу на наступні зовнішні ознаки застосування хімічної зброї:

двоє або більше осіб стали недієздатними з незрозумілих причин,

знайдені невідомі рідини, порошки або пари,

відчуваються незрозумілі запахи або смаки,

знайдено невідомі та/або залишені без нагляду матеріали, пристрої або обладнання,

спостерігається масова швидка загибель дрібних тварин (птахів, комах),

спостерігається масовий прояв фізичних симптомів ураження хімічними речовинами (детально про фізичні симптоми читайте нижче).

Будь-яка з цих ознак може бути індикатором застосування хімічної зброї. Наявність декількох ознак одночасно вказує на підвищену ймовірність, що інцидент пов'язаний із застосуванням хімічних речовин. Негайно повідомляйте про наявність таких ознак за єдиним номером виклику служби екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби) - 112.

Першочергові дії в зоні хімічного ураження

Що робити, якщо ви опинилися поблизу зони ураження хімічною зброєю:

Якщо ви на вулиці:

Залиште територію ураження. Чим коротше буде контакт з хімічними речовинами і чим далі ви будете від епіцентру ураження, тим менше буде потенційної шкоди від них.

Намагайтеся швидко рухатися, але не бігти. Ваше дихання повинно бути спокійним і повільним, щоб вдихати якомога менше отрут.

Знайдіть притулок поблизу. Якщо це можливо, повертайтеся у свою квартиру.

Якщо під час хімічної тривоги ви в приміщенні:

Якщо можливо, підніміться на найвищий поверх і знайдіть кімнату з найменшою кількістю вікон і дверей. Хімічні речовини, як правило, важчі за повітря, тому на верхніх рівнях будівель повітря буде чистішим.

Зменште потік повітря ззовні всередину. Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори і все інше, що допомагає потрапляти повітрю в приміщення зовні.

Не їжте і не пийте нічого, що могло випробувати вплив хімічних речовин.

Включіть новини по радіо, телебаченню або в Інтернеті, щоб отримувати оновлені повідомлення про здоров'я та безпеку. Вам повідомлять, коли буде безпечно виходити на вулицю.

Якщо ви знаходитесь у вашому автомобілі і не можете покинути уражену зону, зведіть до мінімуму ризик впливу хімічної речовини:

З'їжджайте на узбіччя так, щоб не блокувати і не заважати руху аварійних автомобілів.

Вимкніть двигун і закрийте всі вентиляційні отвори, що втягують зовнішнє повітря, включаючи вентиляційні отвори кондиціонера. Запуск двигуна і їзда втягують зовнішнє повітря в автомобіль і можуть піддати впливу хімічних речовин.

Щоб звести до мінімуму кількість хімічної речовини, яку ви вдихнете, прикрийте рот і ніс тканиною, наприклад, шарфом або носовою хусткою.

Слухайте вказівки від аварійного персоналу на місці події або слухайте новини по радіо або стежте за офіційними джерелами в Інтернеті.

Симптоми хімічного ураження і першочергові заходи з безпеки

Основні фізичні симптоми застосування хімічних матеріалів:

міоз (надмірне звуження зіниць),

дезорієнтація і пітливість,

посмикування і судоми,

подразнення дихальних шляхів і утруднення дихання,

подразнення очей і шкіри,

нудота і блювота,

втрата свідомості.

Що робити, якщо у вас з'явилися симптоми хімічного ураження, або ви вважаєте, що у вас був контакт з хімічною речовиною (протягом 15 хвилин після впливу):

Зніміть верхній шар одягу.

Якщо можливо, покладіть одяг в пакет і закрийте його. Помістіть цей герметичний пакет в інший пакет і запечатайте клейкою стрічкою. Пізніше будуть представлені інструкції з його утилізації або очищення.

Якщо у вас є ознаки або симптоми впливу їдких або дратівливих речовин - наприклад, почервоніння, свербіж і печіння очей або шкіри - промийте їх водою.

Якщо очі печуть або роздратовані, промийте їх водою протягом 10-15 хвилин. Не використовуйте мило для промивання очей.

Не торкайтеся до інших людей, щоб уникнути можливого поширення хімікату.

Ураження, викликане хімічним агентом, не може передаватися від людини людині. Це не заразне захворювання, яке може передаватися при кашлі або чханні. Однак люди можуть поширювати хімічну речовину, якщо вона потрапляє на їх шкіру, одяг або волосся.

Люди також можуть поширювати хімічну речовину через рідини організму. Якщо хтось інший контактує з хімічною речовиною таким чином, він може постраждати. Після того як люди, які зазнали хімічного впливу, знімуть верхній одяг і вмиються, більшість хімічних речовин буде усунуто, і ймовірність поширення їх значно зменшиться.

Евакуація із зони ураження хімічною зброєю

Під час евакуації із зони ураження хімічною зброєю надягайте чистий щільний одяг, який максимально закриває всі ділянки тіла. Якщо є можливість, надіньте окуляри, маску, шапку і рукавички і дощовик.

Якщо ви перебуваєте в укритті, зробіть запас води, їжі і предметів першої необхідності.

Території, що зазнали впливу хімічної зброї, можуть залишатися небезпечними тривалий час, від декількох годин до декількох місяців. Не повертайтеся в зону ураження без відповідних розпоряджень ДСНС та інших екстрених служб.