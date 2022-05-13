Через Росію і КНДР глобальна безпека знаходиться під загрозою, - Мішель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Поки ми говоримо, глобальна безпека знаходиться під загрозою. Росія, що володіє ядерною зброєю, атакує суверенну Україну і при цьому дозволяє собі міркувати про варіанти застосування ядерної зброї", - підкреслив Мішель.

Президент Європейської ради у ході візиту до Хіросіми також зазначив, що пам'ять про ядерний удар по місту повинна бути для всього світу яскравим нагадуванням про невідкладність зміцнення міжнародних правил ядерного роззброєння і контролю над озброєнням.