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Поки немає ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю, - Міноборони

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 16:58
Поки немає ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю, - Міноборони Фото: Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України поки не бачить ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю. Оскільки це останній козир Кремля.

Про це заявив представник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ядерна зброя - це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає в нашій розвідці", - заявив він.

Мотузяник також заявив, що іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює і обмінюється інформацією, поки не підтверджують намірів РФ щодо ядерної зброї.

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