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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мир через силу" предусматривает давление на Россию, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп может помочь завершить войну в Украине. Однако для этого надо оказывать давление на Россию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Я действительно верю, что он (Трамп - ред.) поможет нам закончить войну. Но "мир через силу" - это прежде всего направить силу на Россию", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, по его мнению, это и есть смысл выражения "мир через силу".

"Мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что мне кажется, этого мало", - подчеркнул президент Украины.

Достижение мира в Украине через силу

Напомним, что тезис о достижении "мира через силу" уже длительное время существует в нашем инфопространстве. Заметим, что в конце января даже ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

В частности во время встречи Сибига подтвердил готовность Украины достичь мира через силу.

Зато незадолго до этого Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что, по его мнению, заявления США о "мире без силы" свидетельствуют об изменении их формулы по Украине и возможном усилении российского диктатора Владимира Путина.

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