"Мир через силу" предусматривает давление на Россию, - Зеленский

Американский президент Дональд Трамп может помочь завершить войну в Украине. Однако для этого надо оказывать давление на Россию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.
"Я действительно верю, что он (Трамп - ред.) поможет нам закончить войну. Но "мир через силу" - это прежде всего направить силу на Россию", - подчеркнул президент.
Он отметил, что, по его мнению, это и есть смысл выражения "мир через силу".
"Мы партнеры, я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне, чтобы это не была просто медиация, потому что мне кажется, этого мало", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, что тезис о достижении "мира через силу" уже длительное время существует в нашем инфопространстве. Заметим, что в конце января даже ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
В частности во время встречи Сибига подтвердил готовность Украины достичь мира через силу.
Зато незадолго до этого Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что, по его мнению, заявления США о "мире без силы" свидетельствуют об изменении их формулы по Украине и возможном усилении российского диктатора Владимира Путина.
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