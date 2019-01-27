МІП обговорило з представниками Facebook протидію втручанню в вибори

Фото: зустріч Юрія Стеця з представниками Facebook (mip.gov.ua)

Facebook планує посилити заходи безпеки під час проведення виборів в Україні

Керівництво Міністерства інформаційної політики України під час зустрічі з представниками компанії Facebook обговорило співпрацю для забезпечення захищеності виборчих процесів в Україні від іноземних впливів. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІП.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, його заступник Дмитро Золотухін та державний секретар МІП Артем Біденко зустрілися з керівником напрямку публічної політики Facebook у Центральній та Східній Європі Габріеллою Чех і керівником напрямку публічної політики з питань виборів Facebook Анікою Гейсел.

Габріелла Чех зазначила, що Facebook серйозно ставиться до порушень стандартів спільноти та планує посилити заходи безпеки під час проведення виборів в Україні.

"Ми високо цінуємо спільну роботу з Facebook у сфері інформаційної безпеки, зокрема верифікацію сторінок українських органів влади, протидію фейковим новинам і зусилля щодо забезпечення невтручання у вибори в Україні, як у президентські, так і в парламентські", - заявив Стець.

Аніка Гейсел розповіла про одну із функцій, що вже доступна українським користувачам напередодні виборчих перегонів - в інформації про популярну сторінку можна дізнатися, з якої країни походить її адміністратор і яку активну рекламу запущено від імені сторінки.

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко обговорив заходи щодо запобігання втручанняю РФ у вибори в Україні.