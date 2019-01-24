Порошенко та Меркель домовилися щодо запобігання втручанню РФ у вибори

Фото: Меркель та Порошенко (president.gov.ua)

Зокрема, політики обговорили питання кібербезпеки

Під час зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко обговорив заходи із запобігання втручання РФ у вибори в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України (АПУ).

Як зазначається, сторони обговорили питання кібербезпеки під час проведення президентських виборів в Україні у березні 2019 року.

"Йдеться про кібербезпеку. Це йдеться, в тому числі про обмін даними…", - цитує АПУ президента.

Водночас Порошенко підкреслив, що не може розкривати зміст домовленостей щодо спецслужб та всіх механізмів забезпечення кібербезпеки.

"Очевидно, що деталі цих домовленостей ми розкривати не будемо", - підкреслив президент.

Глава держави нагадав, що за українською ініціативою був створений трастовий фонд НАТО щодо кібербезпеки, а також є конкретні двосторонні угоди, починаючи з США та Великобританії і закінчуючи Німеччиною.

"На сьогоднішній день дуже важливо, що і США, і ЄС, і Канада сприймають це як реальну загрозу. Мова не йде про допомогу Україні, мова йде про об’єднання зусиль для захисту демократії в усьому світі. Бо Росія намагається використати демократичні інструменти і механізми, щоб підірвати демократію зсередини. Звичайно, що ми будемо боронити державу, в тому числі і від таких гібридних загроз Росії", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Порошенко та Меркель під час зустрічі у рамках участі у засіданні Всесвітнього економічного форуму обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні.

Нагадаємо, Порошенко у інтерв'ю Bloomberg заявив, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах та в Україні у 2019 році.