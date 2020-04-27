Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Степанов заявив, що держава закупить все те, що потрібно медпрацівникам

Задля протидії поширення коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) закупить засоби індивідуального захисту медиків для держрезерву. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, президент поставив завдання, щоб в країні був певний запас засобів індивідуального захисту для медпрацівників.

"Окрім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту таких, як костюми біологічного захисту, маски та респіратори - все те, що потрібно медпрацівникам, МОЗ запропонувало і зараз складає перелік того, щоб було закуплено до державного резерву. Ми всі з вами пам’ятаємо, як на початок епідемії їх взагалі не було. Це те завдання, яке поставив президент", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 392 людини. Також за добу померли понад 10 людей.

Крім того, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на майже 100 людей менше.