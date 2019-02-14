У МОЗ заявили про розблокування роботи відомства

Раніше суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Работа Министерства здравоохранения Украины разблокирована решением Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, сегодня судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало и.о. главы Минздрава Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"Спасибо за поддержку! Спасибо за поддержку правительства Украины. После вчерашнего распоряжения правительства суд также отменил свое решение. Борьба за качественные изменения продолжается. Завтра в этом же суде будет слушание дела по существу ", - сказала Супрун.

Так, 15 февраля в 14:50 в Окружном административном суде Киева будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у доктора Супрун полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что "на сегодня работа Минздрава разблокирована и есть возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори. Так же в ближайшее время смогут поехать на лечение в зарубежные клиники 44 украинца, которые сейчас не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине".

Напомним, судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Он заявил, что Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения.

Кабинет министров Украины вчера, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.