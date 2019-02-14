У МОЗ заявили про розблокування роботи відомства

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Раніше суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Робота Міністерства охорони здоров'я України розблокована рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як відомо, сьогодні суддя Окружного адміністративного суду Сергій Каракашьян скасував рішення суду, яке забороняло в. о. глави МОЗ Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

"Спасибі за підтримку! Спасибі за підтримку уряду України. Після вчорашнього розпорядження уряду суд також скасував своє рішення. Боротьба за якісні зміни продовжується. Завтра в цьому ж суді буде слухання справи по суті ", - сказала Супрун.

Так, 15 лютого о 14:50 в Окружному адміністративному суді Києва розглядатиметься позов народного депутата Ігоря Мосійчука про відсутність у доктора Супрун повноважень для виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що "на сьогодні робота МОЗ розблокована і є можливість підписувати накази про розвезення в регіони ліків для хворих на рак, гепатит, туберкульоз, а також вакцин проти кору. Так само найближчим часом зможуть поїхати на лікування в закордонні клініки 44 українці, які зараз не можуть отримати необхідну медичну допомогу в Україні".

Нагадаємо, суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян в четвер оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Він заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Кабінет міністрів України вчора, 13 лютого, прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.