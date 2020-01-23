У МОЗ заявили, що шляхи передачі нового коронавіруса встановлюються

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на даний момент медики встановлюють шляхи та механізми передачі смертельного коронавіруса, який виявили в Китаї. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він додав, що зареєстровано 15 випадків захворювання коронавірусом серед медичних працівників, які надавали допомогу хворим з цією інфекцією.

"Шляхи та механізми передачі коронавіруса зараз встановлюються", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавіруса з Китаю. За його словами, проводиться перевірка у виробах медичного призначення у разі потрапляння вірусу в Україну.

Крім того, у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Додамо, що в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту, а також повітряного та залізничного сполучення.