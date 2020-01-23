В Минздраве заявили, что пути передачи нового коронавируса устанавливаются

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на данный момент медики устанавливают пути и механизмы передачи смертельного коронавируса, который обнаружили в Китае. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он добавил, что зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников, которые оказывали помощь больным с этой инфекцией.

"Пути и механизмы передачи коронавируса сейчас устанавливаются", - заявил Ляшко.

Напомним, исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. По его словам, проводится проверка в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину.

Кроме того, в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Добавим, что в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта, а также воздушного и железнодорожного сообщения.