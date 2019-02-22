В МОЗ заявили про намагання Амосової захопити НМУ ім. Богомольця

МОЗ вживатиме всіх необхідних заходів в межах чинного законодавства

В Киеве сегодня состоялась очередная попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в здание ректората директора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Об этом заявил и.о. ректора университета Юрий Кучин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, около 8:00 возле административного здания университета Екатерина Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, не имея для этого никаких законных оснований.

"Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись", - говорится в повідомлленні.

Отмечается, что Минздрав не поддерживает противоправные действия и предпримет все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним, 11 января Министерство здравоохранения третий раз отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

В марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ им. Богомольца за период с 1 октября 2012 по 1 декабря 2015 года. В результате проверки был выявлен ряд грубых нарушений, которые Госфининспекция обязала руководство НМУ устранить. Однако Амосова не исполнила требования в полном объеме. Общая сумма убытков, нанесенных государству из-за невыполнения требований Госфининспекции, составляет более 3 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование прокуратуры города Киева по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ им. Богомольца.